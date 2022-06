Lukaku-Skriniar, destini incrociati? L’alleanza Inter-Chelsea apre nuovi scenari

Il ritorno in Italia del belga non prevede l'inserimento di contropartite, ma i londinesi possono ottenere un canale preferenziale

Fabio Alampi

La trattativa per il ritorno all'Inter di Romelu Lukaku è entrata nella fase decisiva: il Chelsea ha aperto da giorni all'ipotesi prestito, i due club nelle prossime ore avranno nuovi contatti, e la fumata bianca appare sempre più vicina. Nell'operazione, come ribadito più volte dalla dirigenza nerazzurra, non ci sarà l'inserimento di contropartite ma, come scrive Tuttosport, questa operazione potrebbe far nascere un interessante asse di mercato sull'asse Milano-Londra:

"La trattativa ha subìto soltanto un piccolo rallentamento causa viaggio di Todd Boehly, nuovo proprietario del club, a Los Angeles. La sostanza però non cambia, considerata la volontà delle parti di chiuderla. L'Inter perché, grazie al grandissimo lavoro ai fianchi dell'attaccante sul Chelsea, a un anno dalla cessione potrebbe riabbracciare il suo fuoriclasse a prezzi di saldo (conservando pure i benefici del Decreto Crescita); il club di Stamford Bridge perché, nel breve termine, si leverebbe un problema, poi perché spera che Lukaku a Milano possa rilanciarsi, infine perché questa è l'occasione per aprire un importante canale preferenziale con l'Inter. Che, tra le grandi d'Europa - questo non va mai dimenticato - è l'unico club che ha come esigenza "strutturale" quella di vendere ogni estate almeno uno dei suoi gioielli".

Una nuova alleanza

"La carta Lukaku è un ottimo biglietto da visita per possibili trattative future, mentre, nell'immediato, nei discorsi preliminari tra i dirigenti dei due club è spuntato il nome di Milan Skriniar per cui il Paris-Saint Germain ha già fatto una prima offerta da 50 milioni più 10 di bonus già respinta al mittente. [...] A Stamford Bridge, dove cercano come il pane un grande difensore centrale, c'è la convinzione che grazie a Lukaku il Chelsea possa spuntare un prezzo "di favore" per Skriniar anche perché i Blues potrebbero proporre un pacchetto che comprenda pure Denzel Dumfries, altro giocatore molto apprezzato a quelle latitudini".

Verso il raggiungimento degli obiettivi

"Guardando la situazione nell'ottica dei target che sono chiamati a centrare Marotta e Ausilio (saldo attivo di 60 milioni sul mercato e la riduzione del monteingaggi pari al 15%), si può tranquillamente sottolineare come l'Inter sia ormai vicina a centrare gli obiettivi. Il primo, naturalmente, è chiudere l'affare Lukaku. E anche in questo caso l'alleanza stretta tra i due club dovrebbe scongiurare il rischio di uno stillicidio tra offerte e contro offerte con la cifra del prestito che dovrebbe cristallizzarsi sugli otto milioni: l'Inter ha fatto sapere, tramite l'avvocato Ledure, che non si può spingere più il là, e aspetta fiduciosa una risposta positiva da Los Angeles dove è atterrato in tarda serata Todd Boehly, nuovo proprietario del club".