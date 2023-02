Bergomi: “Importantissimo il gol di Lukaku col Porto. Serviva a lui e all’Inter”

Beppe Bergomi, su Skysport, è tornato su Inter-Porto e in particolare si è soffermato sulla rete segnata da Romelu Lukaku. Queste le parole dell'ex capitano nerazzurro:

«Il gol di Lukaku è stato importantissimo per l'Inter. È un ragazzo che sta crescendo piano piano. Ha avuto un ottimo impatto sulla partita di CL. Fortunato ma anche attento, si è girato più veloce dei difensori», ha sottolineato.

«Sono contento per questo ragazzo. Prestazioni così gli mancavano da tempo. Una partita così mancava anche all'Inter, lui mancava all'Inter per vincere certe partite come quella contro il Porto. Un ottimo avversario», ha concluso sul belga.