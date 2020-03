Inter, Lukaku programma il futuro: sfrutta la pausa per… studiare da allenatore

Romelu Lukaku non si ferma e fa progetti a lungo termine. Secondo quanto riferisce il Telegraph, l’attaccante dell’Inter sta sfruttando questo periodo di stop forzato per l’emergenza Coronavirus per svolgere un’attività che aveva già programmato da tempo: l’abilitazione Uefa da allenatore.

Il tabloid rivela che il classe 1993, insieme ad altri compagni di nazionale belga tra cui Witsel del Borussia Dortmund e De Bruyne del Manchester City, sta studiando – tra un allenamento e l’altro in casa secondo le direttive di Antonio Conte e il suo staff – per ottenere la qualifica Uefa per allenare.