Inter, Lukaku macina lavoro ad Appiano. E Inzaghi sorride: sarà titolare contro il Napoli

Il ritorno a pieno regime è ormai all'orizzonte e, da parte sua, Romelu Lukaku ha tutte le intenzioni di rientrare quanto prima e diventare nuovamente decisivo nella rincorsa scudetto dell'Inter. Ai Mondiali in Qatar il belga è tornato in campo, anche se per pochi minuti. Come scrive la Gazzetta dello Sport, ad Appiano Gentile hanno messo a punto un piano di lavoro in modo da avere Big Rom pienamente arruolabile e, senza ulteriori intoppi, titolare nella cruciale sfida del 4 gennaio contro il Napoli:

"Considerando che contro Marocco e Croazia il colpo estivo di Giuseppe Marotta ha macinato 53 minuti - più recuperi - in campo, al momento ci sono tutti i presupposti per credere che in tre settimane abbondanti Lukaku possa arrivare ad avere almeno 70-80 minuti di energie e fiato nel corpo: quindi, titolare contro la squadra di Luciano Spalletti. È la sfida alla capolista, una partita che potrebbe fissare gli obiettivi dell'Inter per il resto del campionato: va evidenziata la centralità di avere un Lukaku a pieno regime. Contro una squadra così in forma sarebbe ovviamente fondamentale disporre di un ariete in grado di scardinare la difesa della capolista. Attualmente il record del belga contro i partenopei parla di 3 gol in 4 precedenti di campionato: sempre reti decisive per i tre punti. Di motivi per sacrificare ogni briciolo di energia ce n'è a sufficienza ad Appiano Gentile".