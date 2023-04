Lukaku è tornato e si candida per la Juve. Futuro? Inter ha deciso, Rom vuole cambiare la storia

"Il belga ha vinto. Ha vinto due volte. Ha vinto il sabato, con la decisione del presidente Gravina di togliere quell’ammonizione assurda e di riabilitarlo per la semifinale di Coppa Italia. Ha vinto ieri in campo, con una partita che sembra il simbolo di una fatica riuscita. E non sono mica scollegate le due cose. Pensate al primo tempo di Romelu, ai tifosi dell’Empoli che in tribuna commentavano quasi rassicurati, all’intervallo, credendo di non essere a rischio. Pensate poi a come Lukaku ha segnato il primo gol, col piede non suo, un tiro non suo, in fondo quasi una giocata non sua.