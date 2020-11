Inter, Lukaku: “Vincere la Serie A o l’Europeo? Entrambi, possiamo farlo. Io sapevo che…”

Lunga intervista concessa da Romelu Lukaku, durante il suo periodo in ritiro con il Belgio, ai microfoni di ESPN. Il centravanti dell’Inter ha parlato così della nazionale e dell’ottimo momento che sta vivendo: “Sappiamo di essere una squadra di talento, ma non ci definiamo una ‘generazione d’oro’. Non diamo nomi a noi stessi. Siamo un gruppo di giocatori di talento e sappiamo di avere molti giocatori in questa squadra che potrebbero non giocare a volte, ma che giocherebbero in qualsiasi altra squadra. È bello essere in questo ambiente competitivo. Se guardi la nostra squadra, siamo pieni di diversità. Esistono diverse etnie, vari tipi di esperienza e, qualunque cosa accada, siamo sempre insieme.

Cerchiamo di mostrare alla popolazione belga che possiamo unirci anche se abbiamo esperienze diverse, religioni diverse, possiamo combattere insieme. Quello che viviamo ora è diverso rispetto alla Coppa del Mondo in Brasile. Anche in Russia, il supporto dei fan era bellissimo. Spero che potremo rivivere quei momenti. Martinez? Quando è arrivato, ha sostanzialmente cambiato il sistema da quattro difensori a tre e ha cercato di inserire il maggior numero possibile di giocatori offensivi, ha cambiato il sistema. Fuori dal campo non è cambiato molto, ci ha dato più responsabilità e libertà.

Kompany? Abbiamo la stessa storia e lui ha giocato per la squadra che tifavo quando ero ragazzo. Volevo solo essere come lui, anche se era un difensore. Volevo giocare per l’Anderlecht, giocare per la squadra della città che amavo e vincere titoli. E’ successo quando ero piccolo. Anche se ero giovane, sapevo che se fossi riuscito a migliorare, sarei stato in grado di fare tutto ciò che un attaccante della storia belga non ha mai fatto. E questo era qualcosa che avevo in mente: essere diverso, essere diverso dagli attaccanti che aveva il Belgio in quel momento. Cosa scelgo tra vincere l’Europeo col Belgio o la Serie A? Entrambi, abbiamo la possibilità di vincere entrambi, fatemi rispondere entrambi“, ha concluso.