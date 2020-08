Kompany si ritira, allenerà l’Anderlecht. Lukaku: “Hai aperto la strada a tanti di noi”

Vincent Kompany dice “basta”. Il difensore che oggi ha 34 anni, per anni è stato una colonna del Manchester City e un anno fa era tornato in Belgio per indossare la maglia dell’Anderlecht, ha deciso di fermarsi per appendere le scarpe al chiodo. L’avventura di Kompany nel club biancomalva, però, non si concluderà. Anzi, il belga prenderà posto sulla gloriosa panchina della squadra di Bruxelles. Una nuova avventura lo attende nel club dove è cresciuto come calciatore. “Hai aperto la strada a tanti di noi! Mi mancherai fratello. In bocca al lupo“, ha scritto Romelu Lukaku sui social.

(Ansa)