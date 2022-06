Lukaku, si può chiudere a 10+bonus: settimana prossima le visite? Chelsea anche su De Vrij

La trattativa per riportare all'Inter Romelu Lukaku va avanti e oggi potrebbe essere un giorno decisivo per l'affare con il nuovo summit tra il club nerazzurro e il Chelsea.

"Oggi, o al massimo domani, si riaccendono le comunicazioni tra Milano-Bruxelles-Londra: da una parte l’Inter con il suo stato maggiore ai posti di combattimento, nell’altra il Chelsea nella persona del neo presidente americano Todd Boehly, il milionario che ama il baseball e ha scelto la strada del buon senso, non dello scontro. In mezzo Sebastian Ledure, l’avvocato belga che si agita dietro le quinte e sta aiutando parecchi l’acrobatico ritorno a Milano di Romelu Lukaku", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Nel secondo round di oggi il Chelsea dovrà rispondere all’offerta dell’Inter formulando una cifra netta e rotonda, necessaria per prestare Rom per un anno. I dirigenti interisti, che si sono prudentemente tenuti bassi nel primo vertice digitale, si aspettano che i Blues escano allo scoperto con una richiesta di una quindicina di milioni di euro, più bonus legati a presenze e risultati sportivi. Da parte loro, l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio sono pronti a mettere sul tavolo tutte le carte, a staccare definitivamente il piede dal freno. L’idea, che finora era stato solo ventilata, è quella di raddoppiare ufficialmente la prima offerta fino a toccare 10. A questo punto, potrebbero essere i bonus da agganciare a quei 10 a fare la differenza".

"Il viaggio verso Milano potrebbe essere in programma già la prossima settimana, per le inevitabili visite mediche-bis, ma al momento il belga è dall’altra parte del fiume, in attesa di un segnale di fumo. Consapevole, però, che il suo destino si lega, anche se indirettamente, a un altro interista che potrebbe fare il suo stesso suo viaggio, ma in direzione inversa. Denzel Dumfries, l’interista preferito di Tuchel, è il nome che si è fatto già mercoledì: costa 45 milioni secondo l’Inter, ma uno sconticino metterebbe in discesa pure l’affare Lukaku. Non è il solo olandese che piace ai Blues, club affamato di difensori centrali: pure Stefan de Vrij, considerato un usato sicuro, potrebbe rientrare dalla finestra nelle discussioni", chiude Gazzetta.