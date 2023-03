Lukaku, c’è tempo per cambiare storia e riscrivere il futuro. Così vuole convincere l’Inter

Non è un mistero che la volontà dell'attaccante belga sia quella di rimanere a Milano. Ecco come vuole convincere l'Inter a riscattarlo

Sicuramente si aspettava un ritorno diverso. Invece l'infortunio ha impedito a Romelu Lukaku di trascinare l'Inter a suon di gol come aveva fatto nel biennio con Antonio Conte in panchina. Ma Big Rom ha ancora molte partite a disposizione per riscattarsi e convincere il club nerazzurro a tenerlo a Milano anche la prossima stagione. "Se l’Inter al Dragao partirà con un passo avanti al Porto, lo deve al guizzo ritrovato del centravanti sfortunato. Romelu immaginava una stagione diversa, molto più simile all’ultima vissuta in Italia, chiusa con lo scudetto. E invece ha fatto i conti con una nuova realtà in cui non è più il sole attorno a cui gravita l’Inter, ma un uomo a caccia di una riconferma", sottolinea la Gazzetta dello Sport.