Inter, la LuLa ha già numeri top: con loro si può abbattere il Real. Ma ora crescano gli altri

Loro, sempre loro. E anche domani sera serviranno come il pane per abbattere il muro Real e regalare all’Inter una vittoria vitale per continuare a sperare negli ottavi di finale. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, la LuLa, il motore nerazzurro che corre verso l’impresa. A dimostrarlo sono i numeri: se nella passata stagione i due hanno messo a segno complessivamente 55 reti (il 48,6% del totale dell’Inter), quest’anno, dopo 24 partite, le statistiche sono se possibile ancor più spaventose. Sono infatti 15 i gol messi a segno dai due, ovvero il 62,5% dell’intero prodotto offensivo interista.

Va da sé, dunque, che anche in una partita importante come quella di domani, Antonio Conte si affidi a loro. Nonostante una rosa più ampia rispetto alla scorsa stagione, infatti, l’Inter si aggrappa ancora tremendamente ai suoi due gioielli offensivi. Anche se di certo l’allenatore nerazzurro non disdegnerebbe l’apporto in zona gol di altri giocatori fin qui mancati:

“A centrocampo sono andati a segno solo Brozovic e Gagliardini; Hakimi e D’Ambrosio (oltre a un autogol, quello di Ceccherini) completano il quadro. Lukaku e Lautaro sono il faro dell’Inter, ma gli altri devono rispondere presente anche sottoporta: Conte non può più farne a meno“.

