Antonio Conte parla con toni molto decisi in conferenza stampa. Argomento? Le tante, continue critiche sull’Inter, anche dopo le vittorie.

“L’unico modo per non andare in pasto a tanti che chiacchierano e dicono scemenze, per non dire cagate, è rispondere sul campo. Noi dobbiamo fare questo, essere compatti e uniti. Se vogliamo stare all’Inter. Altrimenti dobbiamo scegliere squadre medio-basse”, ha sentenziato il tecnico.