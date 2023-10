Dalla Lula alla Thula: Thuram ha fatto dimenticare Lukaku. E con lui Lautaro…

"In mezzo a questo duello tra Thuram e Lukaku, entra Lautaro. Sarà la prima volta da avversari dell’argentino e del belga. La stagione di Romelu a Stamford Bridge non aveva regalato incroci internazionali, poi c'è stato il ricongiungimento, ora il primo appuntamento da parti opposte dello stesso campo. Finora Thuram ha dimostrato di essere in grado di mettere Lautaro nelle migliori condizioni possibili per finalizzare, proprio come faceva Lukaku. Per adesso ancora meglio visto che il numero 10 vola con 11 gol in 9 giornate di campionato (media più bassa in Champions dove il Toro ha collezionato un solo centro). Poi c'è il confronto diretto tra l'argentino e il belga, compagni inseparabili sul campo con la maglia dell'Inter, ora divisi da questo fogliettone che scomoda categorie ormai desuete nel calcio moderno. Oggi ognuno dei due vorrà dimostrare di essere più indispensabile dell'altro".