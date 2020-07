Marca – Lautaro al Barcellona per 120 mln (70+2 giocatori). E’ quasi tutto fatto, manca…

“Lautaro è molto vicino al Barcellona? Assolutamente sì. L’affare è concluso? Assolutamente no”. Apre così, con queste due risposte, l’articolo di Marca sul futuro del Toro.

Lautaro non è uscito dall’orbita blaugrana neanche dopo che sono scaduti i termini della clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

“E’ quasi tutto fatto”, sostengono fonti vicine all’affare, scrive Marca. Lautaro, secondo il quotidiano spagnolo, sarebbe valutato complessivamente 120 milioni di euro, più del valore della clausola.

Il Barcellona, però, non pagherà tutto cash ma verserà all’Inter 70 milioni di euro più due contropartite tecniche per arrivare ai 120 milioni. Cosa manca? Secondo Marca “due dettagli”.

“Il primo: la cessione di un altro giocatore dopo Arthur per far quadrare i conti in casa Barcellona. Il secondo: la definizione del prezzo esatto della cessione di Lautaro al Barcellona. E sono ovviamente da definire anche i nomi dei giocatori che passerebbero in nerazzurro. Lautaro triplicherà il suo ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione e l’affare si chiuderà ad agosto inoltrato“, chiosa Marca.