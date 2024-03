Marotta: “Consolidare primato. Fabbian praticamente dell’Inter, ci sono presupposti per…”

“È con una recompra dell’Inter. Siamo orgogliosi che possa farsi le ossa in provincia. Sta a lui dimostrare di essere un giocatore da inter. Oggi ci sono tutti i presupposti per pensarlo. Sta facendo molto bene. Siamo orgogliosi e contenti di lui. Per la recompra abbiamo un anno davanti. Vedremo la cosa migliore per noi e per lui”.