Marotta: “Campionato unico, serve panchina lunga. Agosto? Ci saranno agenti che…”

"È un campionato inedito, mai nella storia del calcio italiano avevamo assistito a un campionato così particolare e condizionato da questo primo periodo in cui entro il 13 novembre si giocano 15 partite di campionato, a cui vanno aggiunte quelle della Champions. È evidente che gli addetti ai lavori devono tener conto di questa anomalia, considerando poi che novembre e dicembre sarà un periodo di sosta. mentre per i nazionali ci sarà l'attività dei mondiali in una longitudine completamente diversa".

"Panchina lunga? Assolutamente sì, perché la compressione di impegni significa avere risentimenti muscolari, infortuni, la rosa deve essere sicuramente molto numerosa in relazione a quelle che sono i famosi business plan di ogni società e quello che è un concetto che ormai è in uso che è quello della sostenibilità finanziaria. Calendario asimmetrico? Avremo un finale di campionato scoppiettante, la speranza è di arrivare a quegli appuntamenti in forma e soprattutto con una posizione di classifica assolutamente di grandissimo rispetto".

"Il derby? Viene abbastanza veloce, però credo che in quel momento Inter e Milan saranno nella perfetta condizione per potersi affrontare in un modo assolutamente splendido per far sì che quello diventi uno spot importante per il nostro movimento calcistico, non solo in Italia ma anche all'estero".