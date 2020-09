Inter-Fiorentina, conferenza congiunta di Marotta e Conte: la diretta testuale su FCINTER1908

In vista della gara con la Fiorentina del 26 settembre, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta e l’allenatore Antonio Conte saranno in conferenza stampa ad Appiano Gentile per il primo appuntamento con i giornalisti della nuova stagione.

La conferenza stampa si terrà domani, 24 settembre, alle 14 e sarà un evento ‘in digitale’.

I giornalisti potranno partecipare solo attraverso la piattaforma Zoom e l’evento non sarà visibile in diretta per i tifosi come succede solitamente per le conferenze stampa che precedono le partite.

