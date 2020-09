Inter, sogno Kanté: Marotta e Ausilio hanno un piano per accontentare Conte. E il Chelsea…

“«Vorrei, ma…». E’ facile associare N’Golo Kanté all’Inter. Antonio Conte considera lo stantuffo dei Blues, il miglior acquisto possibile e Marotta non può che assecondarne il giudizio”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all’interesse dell’Inter per il centrocampista del Chelsea. Marina Granovskaia non lo considera cedibile e ciò rappresenta un segnale negativo per i nerazzurri e lo stesso allenatore Lampard lo reputa un titolare e il perno del centrocampo dei Blues. “Con queste premesse anche il prezzo di 50 milioni appare ormai superato. Eppure in viale della Liberazione si parla ancora di lui. Con la speranza (più o meno) intatta di un affare da chiudere in extremis”, spiega la Rosea.

Per completare l’affare, l’Inter avrà necessariamente bisogno di completare un’uscita pesante, con tanti nomi come opzioni, visto il recente interesse del Tottenham per Skriniar e il fatto che Brozovic sia tra i cedibili. “Questi risparmi fanno da apripista al sogno-Kanté: perciò va seguito con attenzione il lavoro di Marotta e Ausilio su questo fronte. Anche se il nazionale francese è ben disposto verso l’Inter, alla lunga sarà indispensabile far tornare i conti al centesimo per dare concretezza a quest’esigenza di mister Conte”, la chiosa della Gazzetta.