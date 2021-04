Marotta: “Conte ha superato l’esame Inter, è un vincente. Gioco? D’accordo con lui”

Beppe Marotta, ai microfoni di DAZN, ha presentato la partita di San Siro tra Inter e Cagliari: vietato sottovalutare la partita

Antonio Conte non vuol sentir parlare di discese, cali di tensione e disattenzioni. C'è uno scudetto ancora tutto da conquistare e una strada ancora tutta da percorrere. In 9 partite tutto può cambiare, tutto può succedere. Anche perché, dietro, il Milan è tornato alla vittoria e, nel frattempo, si è riportato a -8. A San Siro si presenta un Cagliari con un disperato bisogno di punti salvezza, dopo il successo del Torino ieri in casa dell'Udinese. Insomma, vietato sottovalutare l'impegno. Ne è consapevole anche l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta che, intervenuto prima del match ai microfoni di DAZN, ha dichiarato: