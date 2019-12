Inter, ecco i botti: Marotta accelera, primo regalo per Conte. Ma il colpo di mercato è doppio

“L’Inter intanto sta raggiungendo un accordo col Napoli per scambio di prestiti a gennaio tra Llorente e Politano. Gattuso e Conte hanno già dato il benestare“. Così, sulle colonne della propria edizione odierna, il Corriere della Sera ha analizzato gli ultimi movimenti del mercato dell’Inter, che si sta accendendo in queste ore, anche alla luce dell’ottimo 4-0 inflitto al Genoa ieri sera a San Siro.

Il quotidiano, dunque, conferma le indiscrezioni lanciate nella serata di ieri: Inter e Napoli sarebbero vicine a chiudere lo scambio di prestiti con Llorente in nerazzurro e Politano in azzurro. Un’operazione, quella di Marotta e del resto della dirigenza interista, che rappresenterebbe un vero doppio colpo per la squadra di Antonio Conte, dato che da una parte risolverebbe il problema del rinforzo in attacco, regalando al proprio allenatore un profilo graditissimo già accostato ai nerazzurri nell’ultima estate di mercato, e dall’altra permetterebbe all’Inter di ‘liberarsi’ di un giocatore, Politano, decisamente sceso nelle gerarchie di Conte negli ultimi tempi (che gli preferisce Esposito) e che negli ultimi tempi ha dimostrato di essere sempre più fuori dal progetto nerazzurro.

(Fonte: Corriere della Sera)