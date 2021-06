Marotta a Sky: “Eriksen ci ha rassicurato tutti in chat, vuole tornare presto”

In collegamento con Sky Sport, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha commentato quanto accaduto oggi a Christian Eriksen

"La cosa più bella è che ci ha mandato un messaggio nella nostra chat in cui ci rassicurava e in cui si augurava di tornare presto. La dinamica di ciò che è successo lasciava presagire qualcosa di drammatico, menomale non è stato così. Christian sta molto meglio. Siamo qui a commentare un pomeriggio di grande trepidazione paura, ma che si è concluso con una situazione lieta e positiva per tutti. Non posso e non voglio entrare nel merito, dato che il calciatore è in nazionale. Giusto che siano loro a diramare comunicati. Posso dire che verranno fatte le opportune valutazioni. L'intervento di Kjaer e dei medici è stato tempestivo e importante. Il mondo del calcio, quando c'è un momento di difficoltà, si stringe unito nelle difficoltà".