Lukaku: “Eriksen? Prima della partita ho pianto, era difficile giocare. Ho avuto paura”

E' un Romelu Lukaku visibilmente commosso, quello che si presenta ai microfoni dopo la doppietta segnata nel 3-0 del Belgio contro la Russia

"Sono molto contento per la vittoria. Per me oggi era difficile giocare, perché pensavo a quello che era successo a Christian e spero stia bene. I miei pensieri sono con lui. Prima del match ho pianto perché ho avuto paura, con lui ho trascorso un anno e mezzo e ho passato più tempo con lui che con la mia famiglia, la mia mente è con lui. I miei pensieri sono con la sua compagna e con i suoi bambini. Siamo una squadra in fiducia, sono contento per la squadra e speriamo di poter continuare così".