Marotta: “Io via dall’Inter? Fake news. Sto benissimo e voglio trofei. Scudetto? Niente è precluso”

“Io via dall’Inter? Sono fake news, io sto molto bene all’Inter e non ho proprio motivo di lamentarmi. E finché c’è la volontà dell’Inter, e c’è da parte mia grande soddisfazione e motivazione nel fare questo lavoro, continuerò con molto piacere. Spero di potermi togliere, insieme a tutti gli interisti e alla proprietà, delle belle soddisfazioni in termini di conquista di qualche trofeo“.

Beppe Marotta spegne sul nascere, intervistato da Sky Sport, le voci false sul suo presunto addio all’Inter. Voci messe in giro, secondo Repubblica, dalla fazione “lotitiana” presente in Lega Calcio.

“Lo scudetto? Ogni situazione non è preclusa assolutamente, bisogna ripartire con la stessa determinazione di inizio anno, che nel corso della stagione ci ha regalato frutti molto importanti. Ci sono ancora 13 partite e tanti punti a disposizione: tutto può succedere. Una delle caratteristiche più belle di questo mondo è l’imprevedibilità: prendiamola come slogan e come obiettivo da raggiungere.”