Mercato, annuncio Gazzetta: “Marotta ce l’ha fatta, Sanchez resta all’Inter!”

Sono le ore decisive per il rinnovo del contratto per un anno di Alexis Sanchez: ai dettagli l’intesa con il cileno e in dirittura d’arrivo anche la trattativa con il Manchester United per il rinnovo del prestito. E’ l’annncio della Gazzetta dello Sport, secondo cui l’Inter sta per portare a termine la trattativa con i Red Devils per la conferma del cileno in nerazzurro.

Antonio Conte ha sempre spinto per tenere l’attaccante anche in Europa League oltre la fine della Serie A e per confermarlo anche l’anno prossimo. Sanchez è legato allo United fino al giugno 2022: l’accordo con i Red Devils prevede al momento che il cileno resti in nerazzurro fino al 5 agosto, data dello spareggio europeo con il Getafe.