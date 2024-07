Giuseppe Marotta, neo presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport da Rimini, in occasione dell'apertura del calciomercato: "Juventus principale rivale per lo scudetto? Lo è sempre stata. È sempre tra le pretendenti allo scudetto, poi non sempre raggiungi gli obiettivi ma nella griglia delle pretendenti c'è assolutamente. Presidente? L'obiettivo è quello di fare molto bene per l'Inter, per i suoi tifosi e per tutti quelli che voglino bene a questi colori. Cosa aspettarci dal calciomercato? Niente di particolare: abbiamo agito molto velocemente, grazie all'opera di Ausilio e Baccin. Abbiamo sottoscritto i contratti con Zielinski e Taremi, la squadra è già competitiva. Adesso dobbiamo definire delle posizioni in entrata, che dovrebbe essere Martinez, dopo di che la squadra è pronta per partire. La cosa bella nel mondo del calcio è l'imprevedibilità: può sempre succedere qualcosa, ma credo di no.