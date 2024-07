Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky Sport non ha voluto escludere novità di mercato: "I club moderni, soprattuto quelli italiani, devono avere la possibilità di trovare sostenibilità e sopravvivenza, curando anche gli aspetti bilancistici. Noi abbiamo una proprietà forte come Oaktree, non abbiamo delle necessità. Quando parlo di imprevedibilità parlo anche in entrata, non solo in uscita".