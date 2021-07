Marotta: “Inter confermata al 90%. Nandez? Buon giocatore. Allo Sporting rispondiamo…”

Intervenuto a margine della stesura dei calendari di Serie A, l'AD dell'Inter Beppe Marotta ha parlato anche di mercato

Matteo Pifferi

Intervenuto a margine della stesura dei calendari di Serie A, l'AD dell'Inter Beppe Marotta ha parlato così anche dell'evoluzione del mercato nerazzurro.

Capozucca ha glissato su Nandez: può essere un nome da inserire come contropartita per Nainggolan che è un nome caldo per il Cagliari?

"Non mi addentro più di tanto in questa situazione, si tratta di un buon giocatore ma abbiamo una rosa abbastanza a posto numericamente e come qualità, vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni".

Per le uscite, state per completare i vostri obiettivi. Poi è arrivato il momento di fare il mercato in entrata?

"Partiamo come abbiamo sempre detto di un organico che ha vinto il campionato e che sarà riconfermato al 90% ed è un fatto molto importante, andremo a completarlo in relazione alla partenza di Hakimi nel migliore dei modi adoperando creatività più che denaro, è difficile per le società di calcio fare operazioni pesanti da un punto di vista economico finanziario, ci sono tanti giorni a disposizione per arrivare ad una conclusione importante".

Bellerin o Dumfries?

"I nomi sono tanti, adesso è presto azzardare dei pronostici"

Oggi si sente di dire che l'Inter è avanti a tutte le altre?

"Non so se sia avanti ma sicuramente è molto competitiva alla luce del fatto che abbiamo vinto il campionato, una squadra vincente costituita da ottimi giocatori, da ottimi professionisti e con un allenatore che ha tanta voglia di fare bene e di conseguenza partiamo con la consapevolezza di dare il massimo per il rispetto della storia e del palmares di una società ricca di successi".

Siete soddisfatti di quanto fatto sul mercato?

"Direi di sì, tutte le squadre hanno dovuto gioco forza dare uno sguardo prioritario a quello che è un fenomeno di continuità e stabilità del proprio bilancio, cerchiamo di agire in quest'ottica ma non vogliamo dimenticare l'obiettivo sportivo e lo faremo nel migliore dei modi".

Considerazione su Joao Mario: non si aspettava questa presa di posizione dello Sporting?

"Sì, una presa di posizione azzardata. Abbiamo agito nel migliore dei modi e nel modo corretto, respingiamo al mittente presunte accuse nei nostri confronti".