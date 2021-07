LIVE – Serie A 21/22, il calendario: Inter-Juve a ottobre, Milan alla 12°. Con Mou…

Prende ufficialmente il via la nuova stagione di Serie A con il sorteggio del calendario dell'annata 2021/2022

Alessandro De Felice

Si apre ufficialmente il sipario sulla nuova Serie A 2021/2022. Alle 18:30, il campionato prenderà forma con il sorteggio per la composizione del calendario. Per la prima volta per la prima volta nella storia il girone d'andata e quello di ritorno saranno asimmetrici: dopo aver conosciuto i primi 19 turni, è previsto un nuovo sorteggio per definire il programma dei restanti 19.

La Serie A 2021/2022 prenderà il via nel weekend del 21-22 agosto prossimo e terminerà il 22 maggio 2022. In programma cinque turni infrasettimanali (22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre, 6 gennaio) e cinque soste per gli impegni delle nazionali (5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio (squadre non europee), 27 marzo), oltre alla pausa natalizia dal 23 dicembre al 5 gennaio.

Tra i criteri l'alternanza assoluta tra Inter e Milan (come Juventus e Torino, Lazio e Roma , Genoa e Samp, ma anche - per ragioni di ordine pubblico - per Fiorentina ed Empoli-Napoli-Salernitana, e per motivi legati agli impianti di Spezia e Venezia rispettivamente con due club di Lega Pro e Serie B, Cesena e Spal).

L'Inter non potrà affrontare le altre formazioni impegnate nelle coppe europee (Atalanta, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma) nei quattro turni infrasettimanali feriali (5°, 10°, 15° e 19° giornata di andata) e quelle impegnate in Europa League e Conference dopo i turni Uefa (4°,7°,9°,12°,14° e 17° di andata e 7°,8°,10°,11°,13°,14°,16° e 17° di ritorno).

SERIE A 2021/2022, Il CALENDARIO DELL'INTER

Ecco il programma delle gare dell'Inter di Simone Inzaghi, che avrà come obiettivo quello di difendere il titolo conquistato nella passata stagione.

1° GIORNATA - 22 agosto: INTER-Genoa

2° GIORNATA - 29 agosto: Hellas Verona-INTER

3° GIORNATA - 12 settembre: Sampdoria-INTER

4° GIORNATA - 19 settembre: INTER-Bologna

5° GIORNATA - 22 Settembre: Fiorentina-INTER

6° GIORNATA - 26 Settembre: INTER-Atalanta

7° GIORNATA - 3 Ottobre: Sassuolo-INTER

8° GIORNATA - 17 Ottobre: Lazio-INTER

9° GIORNATA - 24 Ottobre: INTER-Juventus

10° GIORNATA - 27 Ottobre: Empoli-INTER

11° GIORNATA - 31 Ottobre: INTER-Udinese

12° GIORNATA - 7 Novembre: Milan-INTER

13° GIORNATA - 21 Novembre: INTER-Napoli

14° GIORNATA - 28 Novembre: Venezia-INTER

15° GIORNATA - 1 Dicembre: INTER-Spezia

16° GIORNATA - 5 Dicembre: Roma-INTER

17° GIORNATA:

18° GIORNATA:

19° GIORNATA:

20° GIORNATA - 6 Gennaio: Bologna-INTER

21° GIORNATA - 9 Gennaio: INTER-Lazio

22° GIORNATA:

23° GIORNATA:

24° GIORNATA - 6 Febbraio: INTER-Milan

25° GIORNATA:

26° GIORNATA:

27° GIORNATA:

28° GIORNATA:

29° GIORNATA:

30° GIORNATA:

31° GIORNATA - 3 Aprile: Juventus-INTER

32° GIORNATA:

33° GIORNATA:

34° GIORNATA - 24 Aprile: INTER-Roma

35° GIORNATA:

36° GIORNATA:

37° GIORNATA:

38° GIORNATA: