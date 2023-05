Marotta: “Inzaghi non a rischio, attore principale di stagione positiva. Derby? Vinta tappa”

Sui rinnovi e sul futuro di Inzaghi cambia qualcosa?

"Quello che conta sono le dichiarazioni ufficiali che abbiamo diffuso. La sua posizione non è a rischio, è l'attore principale di questa stagione a mio giudizio molto positiva se non fosse solo per il puntino nero in un foglio bianco rappresentato dal percorso in campionato che ci ha visto non gareggiare per lo scudetto. Ma questa è una stagione anomala per il Mondiale"