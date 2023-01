Marotta: “Juventus il passato. All’Inter mi trovo bene e voglio nuovi successi”

Beppe Marotta si racconta in esclusiva al Corriere della Sera. L'ad per la parte sportiva dell'Inter ha risposto anche sulla Juve

Beppe Marotta si racconta in esclusiva al Corriere della Sera. L'amministratore delegato per la parte sportiva dell' Inter ha ripercorso tutta la sua carriera, dall'infanzia al presente:

Come è stata la sua infanzia?

«Il calcio ha da subito rappresentato il filo conduttore della mia esistenza. La mia fortuna è stata abitare a 500 metri dallo stadio Ossola e dalle finestre di casa vedevo i campi di allenamento della squadra che ai tempi era in serie A. Mi affacciavo e mi dicevo: “Un giorno su quel campo voglio entrarci anch’io”».

E qual è stata la mossa per avere accesso a quel mondo così agognato?

«Avrò avuto otto anni. Mi sono presentato davanti alla porta dello spogliatoio e ho chiesto ad Angelino, il magazziniere, di poter assistere agli allenamenti. Lui, dopo aver un po’ tergiversato, ha acconsentito a una condizione. Il patto era che io lo aiutassi a pulire gli scarpini, sgonfiare i palloni, mettere le maglie a lavare. In cambio potevo indossare la tuta del Varese e osservare le sedute. Poi ho fatto carriera...».

In che senso?

«Aveva già all’epoca la stoffa del politico, era nel movimento studentesco. Lui, che aveva due anni più di me, veniva a scuola con i quotidiani politici. Io con la Gazzetta. Però eravamo nella stessa squadra di calcio del liceo, con Attila».

«Mi alterno con Adriano che lascia la squadra l’anno precedente. È un’esperienza importante perché con Piero Frosio in panchina vinciamo il campionato di C».

«Per festeggiare la promozione in A, un grande onore. Sa dove abitavo? A Palazzo Albrizzi, dove per un certo periodo aveva preso dimora il Foscolo, amante della contessa».

Mai Recoba fu più efficace come in quell’anno?

«È stata una delle poche volte in cui le qualità del singolo hanno smentito l’assioma di Michael Jordan secondo cui con il talento si vincono le gare, ma con il lavoro di squadra si conquistano i campionati».

«Cassano alla Samp: ho accettato la sfida di Garrone di gestire la squadra pur in B. In otto anni l’abbiamo portata ai preliminari di Champions. Ma non dimentico Del Piero, Buffon e Ronaldo».