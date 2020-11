Inter-Eriksen, Marotta lapidario: fissato il prezzo per l’addio. Poi un arrivo: due top nel mirino

Dai 6 minuti con il Real Madrid agli 8, sempre recupero compreso, di Reggio Emilia. Eriksen non pensava più di entrare: il cambio è tardato perché doveva completare la vestizione. Il rapporto tra il centrocampista danese e l’Inter è arrivato ai titoli di coda, con una cessione a gennaio che appare verosimile a poco più di un mese dal via della sessione invernale di mercato.

Le dichiarazioni di ieri dell’amministratore delegato Beppe Marotta hanno confermato la volontà del club, decisa a non trattenere Eriksen. L’ex Tottenham, arrivato come opportunità di mercato a sei mesi dalla scadenza lo scorso gennaio, ha sofferto un sistema di gioco in cui non è mai riuscito a inserirsi. E nemmeno il passaggio al 3-4-1-2 è servito a favorire l’ambientamento.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la strategia dell’Inter è chiara: il club nerazzurro vuole recuperare i 27 milioni spesi tra cartellino e commissioni per poi andare all’assalto di un centrocampista difensivo. I nomi caldi restano sempre quelli di Leandro Paredes del Paris Saint-Germain e Granit Xhaka dell’Arsenal.