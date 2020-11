Ecco la vera Inter, un anno dopo Praga. Marotta, una domanda. E c’è un grande elogio da fare

Ecco la vera Inter di Antonio Conte. Chi la guarda non si aspetta possesso palla, calcio champagne o cose del genere. Ma sacrificio, corsa, ferocia e determinazione. La squadra contro un Sassuolo ancora imbattuto è entrata dal primissimo minuto concentrata e consapevole di ciò che andava fatto. Contrariamente a quanto visto nelle ultime due uscite contro Torino e Real Madrid, nelle quali l’approccio è stato completamente sbagliato: corretto contro i granata, quasi impossibile da correggere, visto l’andamento della gara, contro i Blancos. A chi dunque chiedeva, lecitamente, risposte dopo la notte di Champions, eccole: una delle migliori, se non la miglior Inter della stagione, e prova da grande squadra. E forse giocare e vincere contro il Sassuolo, una delle compagini più in forma del momento, può aver dato quella scossa necessaria per svoltare una stagione che può regalare grandi soddisfazioni.

UN ANNO DOPO

Non è un caso che questa vittoria sia arrivata un anno praticamente esatto dopo Slavia Praga-Inter, forse una delle partite più emblematiche dell’era Conte e uno dei picchi più alti della sua gestione (seguito poi dalla gara con la Spal che portò i nerazzurri al primo posto temporaneamente). Lì ci fu tutto quello che il tecnico può trasmettere in termini di fame e gioco, con Lukaku e Lautaro irrefrenabili e trascinatori. Una notte in cui addirittura il mister interruppe un’intervista del belga per fargli i complimenti, tra risate ed entusiasmo. Oggi si è rivista l’organizzazione pragmatica del tecnico, la capacità di colpire quando necessario, quella voglia e quel fuoco. E’ questo il percorso che l’Inter deve seguire. Non è necessario andare a prendere l’avversario nella sua area per poi rischiare di subire ripartenze killer. Non è necessario nemmeno tenere in mano il pallino del gioco per 90 minuti se poi il bottino che porti a casa non è quello pieno. Ecco quindi che ad un grande allenatore come Antonio Conte si chiede semplicemente di portare il suo calcio e di continuare l’ottimo lavoro purtroppo interrotto la notte del 21 agosto.

L’ELOGIO DA FARE

Nella prova pressoché perfetta del Mapei Stadium, c’è da rivolgere i complimenti ad un giocatore particolare: Matteo Darmian. L’esterno dell’Inter aveva di fronte il peggior avversario possibile, vista la tecnica e la capacità di salutare l’uomo di Boga: ma l’ex Parma, autore anche dell’assist per il 3-0 di Gagliardini, non ha sbagliato un intervento in fase difensiva e anche all’88’, a risultato acquisito, ha murato una conclusione del giocatore del Sassuolo, uscendo poi stremato. Grandi applausi per l’acquisto estivo arrivato più in sordina e con meno aspettative: probabilmente oggi, tra i nuovi, è quello con il rendimento migliore. Hakimi e Vidal, nonostante l’ottima prestazione di quest’ultimo di Reggio Emilia, prendano appunti.

DOMANDA SPONTANEA

Interpellato per l’ennesima volta sul caso Eriksen, entrato anche oggi per pochi minuti a risultato acquisito, Beppe Marotta ha risposto così: “Capita che magari ci siano dei giocatori che risultino poi non essere funzionali al gioco. A gennaio abbiamo colto un’opportunità di mercato, acquistandolo per 20 milioni”. La domanda sorge dunque spontanea: non era forse meglio, lo scorso gennaio, spendere quella cifra per un rinforzo in attacco, peraltro chiesto a gran voce da Antonio Conte (vedi Giroud)? E non sarebbe stato più utile andare poi a girare il tesoretto restante per un centrocampista funzionale? Col senno di poi è tutto più facile e chiunque avrebbe fatto mille volte la stessa scelta dell’Inter: evidentemente la considerazione da parte del tecnico del giocatore è cambiata nel corso dei mesi. Ciò non sposta comunque di un centimetro il giudizio sul giocatore: grande talento, probabilmente nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Un vero peccato.