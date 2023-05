Marotta: “Vogliamo il trofeo. Inzaghi? Non c’è motivo per non proseguire. Handa? Se lo merita”

Giuseppe Marotta , ad dell'Inter, ha parlato a Mediaset prima della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Le sue parole: "Inzaghi? Non c'è nessun problema, è fisiologico parlare di prosecuzione del rapporto. L'Inter ha obbligo di partecipare da protagonista in tutte le competizioni: è un appuntamento che ci inorgoglisce perché ci teniamo.

Vogliamo alzare questa coppa contro un avversario di tutto rispetto. Ci vuole una grande determinazione perché non è facile trovarla con tutti questi impegni: la cosa da non fare è non pensare all'appuntamento di Champions. Dobbiamo cercare di portare a casa questo primo trofeo, poi cerchiamo di chiudere bene il campionato e poi rimane il sogno trasformato in realtà.