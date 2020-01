Repubblica – Inter, Marotta vuole Eriksen subito: ecco le cifre. Ma spunta sempre Paratici

Giroud, Mertens, Eriksen, sono solo alcuni grandi giocatori in scadenza di contratto. L’Inter ha messo gli occhi soprattutto sul francese e sul danese. A proposito del centrocampista del Tottenham, la Repubblica scrive: “Il Tottenham si è ormai rassegnato a perdere, nonostante le generosissime offerte di rinnovo. A contenderselo sono in tre: due specialisti dei parametri zero, cioè Marotta e Paratici, e il Real Madrid, che però considera il danese una seconda scelta rispetto a Pogba”, si legge sul quotidiano.

“Per un club, perdere gratis un elemento di 25-28 anni è un danno non solo tecnico ma anche contabile, mentre la società acquirente può ragionare anche solo in termini meramente finanziari. Se poi il giocatore in questione è anche di buon livello, allora il vantaggio è duplice: per questo uno come Eriksen è oggi al centro di un interessantissimo (per lui e il suo manager, Martin Schoots) gioco al rialzo. A rilanci e bluff provvedono, tanto per cambiare, Paratici e Marotta, il quale sta lavorando per anticipare l’arrivo del danese, offrendo 10 milioni a lui e 20 al Tottenham, che così non ne uscirebbe con le ossa rotte“.

(Repubblica)