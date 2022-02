Marotta: “Gosens non influenza rinnovo Perisic. Brozovic vuole restare, spero si chiuda a breve”

Luci accese a San Siro, il centro del mondo è qui. Inter e Milan si sfidano nel derby più bello con in gioco una buona fetta di scudetto

Inzaghi può scappare, Pioli è obbligato a vincere, con uno sguardo alle spalle. Guai a chi perde, guai a chi si ferma. Beppe Marotta, amministratore delegato sport del club nerazzurro, esprime tutta la carica dell'ambiente interista per una partita potenzialmente decisiva. Ecco le sue parole a DAZN:

SKRINIAR CAPITANO? - "Skriniar futuro capitano? L'amore dei tifosi è un aspetto, ma è un problema che non ci siamo ancora posti. Ci sono tanti profili che rispecchiano il profilo di un buon capitano. Ci sarà tempo per pensarci. Per ora, siamo contenti di Handanovic, lunga vita a lui. Vogliamo continuare con lui".