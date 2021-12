Marotta: “Inzaghi punto di riferimento per l’Inter. Qui senza Lukaku e Hakimi? Sinceramente..”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara col Real Madrid, Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato così della sfida

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara col Real Madrid , Beppe Marotta , ad dell'Inter, ha parlato così della sfida contro le Merengues: "Possibile primo posto senza Lukaku e Hakimi? Sinceramente non lo pensavo, probabilmente anche tanti tifosi e addetti ai lavori: ma questo è il bello del calcio, i sogni diventano realtà. Ci siamo qualificati ad una giornata dalla fine, oggi giochiamo con grande motivazione e tranquillità per il primo posto.

Rinnovo Inzaghi? La cosa più importante è che lui rappresenta un grande punto di riferimento per l'Inter: siamo contentissimi e orgogliosi di lui, lui lo è di rappresentare questa società. Fare strada in Europa? I presupposti ci sono tutti: la Champions è un torneo e non un campionato, ci sono circostanze favorevoli che in alcuni momenti possono aiutare. Il gruppo ha acquisito una mentalità e una conoscenza di questo torneo, oggi sono più sicuri di sé: il solco tracciato dai precedenti allenatori è stato importante per Inzaghi che ha una rosa di campioncini che hanno l'orgoglio della coccarda di campioni d'Italia. L'auspicio è continuare questa risalire per arrivare dove l'Inter è sempre stata.