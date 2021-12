Diretta LIVE Real Madrid-Inter: torna Lautaro con Dzeko – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Real Madrid e Inter si sfidano nella sesta giornata del Gruppo D di Champions League. Le due squadre hanno già il pass per gli ottavi. La sfida di Madrid servirà dunque a stabilire chi passerà come prima e chi come seconda nel girone.

MADRID - Un solo risultato, la vittoria. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi sul piatto la possibilità di chiudere al primo posto il girone di qualificazione di Champions qualora dovessero battere il Real Madrid allo stadio Bernabeu. Per cercare l'impresa il tecnico interista si affida a Lautaro in attacco in coppia con Edin Dzeko. Conferme per Dumfries e D'Ambrosio dal primo minuto, mentre non cambiano le gerarchie per il resto della squadra. Mediana affidata a Barella-Brozovic-Calhanoglu, Perisic ad agire sulla corsia sinistra. Completano il pacchetto difensivo Skriniar e Bastoni a guardia di Capitan Handanovic.