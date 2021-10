Marotta: “In Italia oggi si vendono i big. Brozovic? Gruppo merita riconferma. Oaktree…”

Le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, prima del fischio d'inizio di Sassuolo-Inter

Il passivo di bilancio record da oltre 245 milioni di euro non è un campanello d'allarme per la stabilità finanziaria dell'Inter . Ai microfoni di Sky Sport prima di Sassuolo-Inter, Beppe Marotta, ad sport nerazzurro, ha avuto modo di commentare anche le ultime notizie riguardanti il futuro del club. Ecco le sue parole:

CAMPIONATO ED EUROPA - "Doppia velocità campionato-Europa? In A abbiamo giocato più partite, in Champions solo due partite. Siamo in una fase interlocutoria, non si possono esprimere giudizi definitivi".

PRESTITO OAKTREE - "Il prestito di Oaktree? Operazione avvenuta sopra la nostra testa per dare stabilità all'Inter: non entro nel merito, non sarebbe corretto. Ma mi preme dire che la famiglia Zhang ha profuso nel club investimenti per 700 milioni di euro e, anche se da lontano, ci fa sentire il proprio supporto. Noi siamo molto affiatati e siamo vicini alla squadra in questa stagione complicata".