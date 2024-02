Marotta: “Grande attenzione su Zielinski e Taremi. Assalto Psg a Lautaro? No preoccupazione”

Beppe Marotta , CEO Sport dell'Inter , ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match con la Salernitana. Ecco le sue parole: "L'Inter deve sempre ottenere il massimo sin tutte le competizioni, è obiettivo riconosciuto: l'allenatore vede i giocatori tutti i giorni e valuta chi mettere in campo in una partita che dura 100 minuti in cui i cambi sono importanti. Ha fatto questa scelta razionalmente, non si può dire nulla: sta facendo un lavoro egregio e condivido quello che ha fatto.

Taremi e Zielinski? Sui rinnovi di Lautaro e Barella posso dire che è un tema che non ci genera ansia: abbiamo a che fare con bravi professionisti, uomini veri innamorati di questa maglia. Siamo estremamente fiduciosi e vorremmo anche non parlarne più di tanto: sono due mesi in cui ci giochiamo gran parte della stagione. L'attività esterna del club prosegue: è normale che Ausilio e Baccin stanno monitorando le opportunità che si possono presentare dagli svincolati. Su Zielinski c'è una grande attenzione da parte nostra, come su Taremi: vedremo in modo trasparente di annunciare se la cosa si potrà concludere o no.