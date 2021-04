Marotta: “Sanzioni? Si parli di riforme. Conte? Giusto che Suning esponga programmi”

Le parole ai microfoni di DAZN del CEO Sport dell'Inter prima della gara contro il Verona

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della gara contro il Verona. Queste le sue dichiarazioni: "La lettera a Dal Pino? Ufficialmente non. sappiamo nulla, non abbiamo ricevuto nulla e non conosciamo il contenuto. Siamo in un momento tragico per il mondo del calcio, di elevatissima litigiosità che nasconde il grande problema: la sostenibilità. E' un modello che non funziona e non dà garanzie anche per la pandemia, auspico che invece di litigare e parlare di strumenti finanziari, lo si faccia di riforme del calcio attraverso format diversi e professionismo che sia ridotto.