Marotta: “Rinnovi? Italia meno competitiva. A 2 anni dalla scadenza, rinnovo o cessione”

In occasione della presentazione del nuovo libro di Bellinazzo, Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha trattato anche il tema dei rinnovi in Italia

In occasione della presentazione del nuovo libro di Marco Bellinazzo, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter , ha trattato, a domanda sul futuro di Skriniar, anche il tema generale dei rinnovi di contratto in Italia:

"Rinnovi? Non su Skriniar, ma in generale oggi la lungimiranza di un dirigente è capire quando rinnovare un contratto perché le altre leghe sono più competitive dell'Italia. Quindi quando andiamo a 2 anni dalla scadenza, o gli rinnovi il contratto o lo vendi. Perché poi non ce la fai più a negoziare".