Marco Barzaghi: “Ausilio andrà in Qatar e seguirà con grande attenzione un nome per l’Inter”

Sul proprio canale YouTube, Marco Barzaghi ha parlato del mercato dell'Inter e di un nome che Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, seguirà con molta attenzione ai prossimi Mondiali in Qatar:

"Nkunku, centrocampista offensivo del Lipsia, si è fatto male in allenamento e dovrà saltare tutto il Mondiale. Marcus Thuram è stato dunque chiamato in extremis dalla Francia e sarà uno degli osservati speciali di Piero Ausilio, che andrà in Qatar a vedere i Mondiali e a riallacciare i rapporti con diverse squadre e operatori del settore".