Inter, Marotta pronto ad un tris super a costo zero. E c’è già chi non vede l’ora

I parametri zero sono la specialità di Beppe Marotta. Anche all’Inter, il dirigente nerazzurro è pronto a replicare la strategia già resa vincente alla Juventus. Investire su giocatori liberi da vincoli contrattuali ha fatto la fortuna dei bianconeri, ora il dirigente vuole concedere il bis in nerazzurro.

Anzi, il tris. Perché sono tre i giocatori a costo zero che sta puntando Marotta. E, casualità, sono tutti e tre belgi, pronti a raggiungere Lukaku in nerazzurro. In realtà, l’attaccante interista sta quasi facendo da ds aggiunto, cercando di convincere i suoi amici di Nazionale. Romelu non vede l’ora di accogliere alla Pinetina la nuova, possibile, colonia belga.

“Romelu sta provando a convincere innanzitutto Dries Mertens. Il 33enne del Napoli è in scadenza di contratto e potrebbe essere il primo colpo a zero del nuovo mercato di Zhang: Gattuso spera ancora di poterlo trattenere in azzurro, dove il belga gioca dal 2013, e in caso di rottura definitiva l’Inter è pronta al blitz. Tra Lukaku e Mertens c’è una lunga amicizia, non solo in campo“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Non solo Mertens

Ma Lukaku in versione sponsor non si ferma qui. Il numero 9 potrebbe attirare a Milano altri due belgi in scadenza: Vertonghen e Meunier sono in uscita da Tottenham e Psg e potrebbero essere i nomi giusti per dare esperienza alla difesa di Conte.