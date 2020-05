Mertens al posto di Lautaro? Corsera chiarisce: “L’arrivo all’Inter di sicuro coincide con…”

Dries Mertens e l’Inter, un matrimonio che può celebrarsi presto. C’è chi la dà per già chiusa, ma secondo il Corriere della Sera c’è ancora qualche passo da compiere prima della fumata bianca: “Il belga medita e riflette con la proposta di un biennale che è già tra le sue mani: cinque milioni all’anno e un bonus significativo alla firma. Non è una proposta indecente, pareggia più o meno quella di rinnovo che De Laurentiis gli aveva fatto due mesi fa senza però ricevere alcun cenno. Adesso il pressing del club nerazzurro si è fatto insistente, sebbene i buoni rapporti tra i club impongano cautela.

L’ad Marotta non ha mai fatto mistero dell’interesse, finora ha aspettato l’esito della trattativa di rinnovo con il Napoli. L’esterno belga si inserisce perfettamente nel 3-5-2 di Antonio Conte (suo estimatore) a far coppia con Lukaku, ed è presumibile che il suo arrivo possa coincidere con il trasferimento al Barcellona di Lautaro Martinez e di sicuro con il mancato riscatto di Sanchez. I giochi, dunque, sembrerebbero fatti anche se il Napoli (Rino Gattuso su tutti) sta provando a convincere il giocatore a restare. Si è ripresentato a Castel Volturno in forma fisica perfetta, deciso evidentemente a dare il suo ultimo contributo al Napoli ma anche con l’ intento di farsi trovare pronto per l’Inter“.