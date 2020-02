Inter, Marotta: “Pienamente soddisfatti del mercato. Giroud? Ecco perché non è arrivato”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky prima di Udinese-Inter di stasera: “Eriksen? Siamo soddisfatti dell’andamento di tutto il calciomercato. L’obiettivo era alzare il livello del gruppo che comunque sta dando grandi soddisfazioni, le opportunità del mercato invernale sono coincise con giocatori di grande qualità ed esperienza. E siamo pienamente soddisfatti. L’attaccante? C’erano degli obiettivi prioritari rappresentati dai giocatori arrivati, poi volevamo chiudere con un’opportunità ulteriore ma su Giroud non c’era la disponibilità del Chelsea a trasferire il giocatore, quindi non c’è stata alcuna possibilità di trattativa e negoziazione con loro. Moses? Consideriamolo un ulteriore inserimento in questa rosa che Conte ha plasmato nel modo migliore, valorizzando tutti i singoli. Un giocatore che lui ha avuto modo di gestire e può darci un contributo. Stasera parte titolare, ci sono tantissime partite, per cui massimo rispetto anche per coloro che non giocano stasera ma che torneranno utili più avanti”.