Inter, a Udine tocca ad Eriksen: numeri e rendimento da top player, in particolare “62” e “23”

“La prima scintilla si è vista mercoledì sera a San Siro. Ma da oggi nella corsa scudetto servirà la dinamite. Parafrasando i concetti usati da Antonio Conte cinque mesi fa, dopo la prima vittoria in campionato con il Lecce, è più facile capire quello che si aspetta l’Inter da Christian Eriksen”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all’esordio dal primo minuto in Serie A del danese, arrivato nel mercato di gennaio dal Tottenham. “Prima della Coppa Italia l’ex Tottenham aveva fatto in tempo solo a presentarsi ai compagni e ad assaggiare il menù di Appiano con un allenamento. Da giovedì si è tuffato in una full immersion tecnico-tattica per provare ad assorbire i concetti più importanti del credo contiano”, spiega, poi, la Rosea.

TOCCA AD ERIKSEN

Complice il recupero parziale di Brozovic – il croato è convocato ma sarà in panchina – , Eriksen sarà in campo da titolare con Barella e Vecino. Ma con quale sistema di gioco? La Gazzetta dello Sport risponde così: “A San Siro mercoledì prima ha fatto il trequartista dietro la Lu-La nel modulo alternativo, il 4-3-1-2, reso indispensabile dagli infortuni; poi ha fatto un passo indietro nella zona sinistra della linea a 5 nel sistema tipico di Conte. Di certo, al di là della posizione, Eriksen garantirà ad Antonio il peso di un giocatore finalista dell’ultima Champions e l’esperienza di 6 anni e mezzo di Premier vissuti da protagonista. L’Inter dal ritrovato appeal internazionale chiede tanto alle frecce Young e Moses, gli altri nuovi, ma soprattutto a Eriksen. Da lui vuole quello che è mancato finora sia in costruzione sia a livello realizzativo. E quindi l’ultimo passaggio di qualità che buchi anche le difese più ermetiche (il danese ha lasciato la Premier da primatista degli assist [62]); i gol da fuori [23], punizioni comprese. Con la nuova star, insomma, Conte avrà più opzioni”.