Inter-Vidal, Messi si oppone: Marotta ha l’asso nella manica per convincere il cileno

Leo Messi scende nuovamente in campo in difesa di Arturo Vidal e continua a intralciare i piani dell’Inter. Dopo il gol contro l’Espanyol, la ‘Pulce‘ è tornata a parlare del cileno dichiarando espressamente di volere la permanenza del centrocampista, da tempo nel mirino dei nerazzurri. “Con lui possiamo vincere la Champions” sono state le parole dell’argentino.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, le voci su una possibile pace tra Vidal e il Barcellona non preoccupano l’Inter. La vertenza economica del cileno e la volontà del club catalano di fare cassa giocano a favore dei nerazzurri, che aspettano il ritorno dall’Arabia Saudita della squadra di Valverde – impegnata in Supercoppa di Spagna – per affondare il colpo.

Le sei reti fanno di Vidal uno dei giocatori più efficienti della rosa del Barcellona, ma l’Inter spera di convincerlo a lasciare Barcellona grazie all’aspetto economico. Il cileno ha un contratto fino al 2021 con i catalani mentre Marotta e Ausilio sono pronti a garantire un accordo fino al 30 giugno 2022. Un anno in più: il Barcellona vorrà rispondere per trattenere l’ex Juventus? Nelle prossime settimane la risposta.