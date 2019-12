Messi svela la profezia di Eto’o: “Mi disse che sarebbe arrivato il momento in cui…”

Nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Liga in occasione del 90° anniversario del campionato spagnolo, Lionel Messi ha svelato anche una previsione, poi rivelatasi decisamente azzeccata, fattagli dall’allora compagno di squadra al Barcellona, Samuel Eto’o:

“Ricordo che molte volte mi diceva che sarebbe arrivato il giorno in cui avrei iniziato a segnare tanto. In passato avevo molte occasioni e non riuscivo a concretizzarle. Un giorno, ho iniziato a segnare e da lì non ho smesso più. Essere il capocannoniere della Liga, con ciò che la Lega spagnola significa, è una cosa speciale. Penso che sia uno dei primati più belli. Da qualche tempo ho iniziato a studiare e a vedere, nei tiri da fermo, se il portiere si muove prima, se fa il passo o meno, come reagisce, cosa fa la barriera. In questo modo ho anche migliorato il modo in cui colpisco il pallone“.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)