Inter, Lukaku in campo col Belgio? Martinez: “Buoni segnali, ha lavorato duramente”

Il Belgio di Romelu Lukaku domani sarà impegnato in una gara decisiva di Nations League contro l’Inghilterra: in caso di vittoria, infatti, i Diavoli Rossi allontanerebbero definitivamente la squadra di Southgate e renderebbero saldissimo il loro primo posto nel girone.

Uno dei maggiori dubbi per il ct è la presenza o meno del centravanti dell’Inter, che oggi per la prima volta ha lavorato in gruppo. E in conferenza stampa, il ct Roberto Martinez ha spiegato: “Se Romelu giocherà? Vedremo oggi in allenamento: i segnali sono buoni, ha lavorato duramente. Siamo ottimisti sul fatto che possa giocare Solo Doky, Boyata e Dendoncker restano in dubbio”.

