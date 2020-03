Mundo Deportivo – Lautaro, priorità Barça. Vidal vede un futuro all’Inter. E nell’operazione…

In Spagna ormai danno la cosa per fatta. Il quotidiano Sport, sulla sua prima pagina, questa mattina dà per scontato l’arrivo di Lautaro Martinez al Barça. Il giocatore avrebbe già detto sì al club spagnolo.

Il Mundo Deportivo parla a sua volta dell’attaccante argentino dell’Inter e spiega che è la priorità dei dirigenti blaugrana. “A questo punto della storia ad attirarlo di più sono i complimenti che Messi gli ha dedicato. Sono parole che suonano di garanzia per prendere la decisione l’Inter in cerca di un progetto più ambizioso“, scrive il quotidiano. La questione coronavirus ha cambiato inevitabilmente anche il mondo del calcio e le incertezze sul futuro non possono non incidere sul calciomercato. Il Barcellona ha chiesto un taglio degli stipendi ai dipendenti e giocatori. Non si sa quando il calcio riprenderà a muoversi, come andrà con i diritti tv e si potranno fare operazioni solo con l’aiuto dei calciatori.

Come il caso di Lautaro Martinez. Messi potrebbe dare una mano al club per attirarlo. Ma nella trattativa potrebbero finire anche delle contropartite. Il più adatto a Conte è Vidal. Lautaro quindi sarebbe vicino al Barcellona e “Vidal inizia a vedere un futuro da interista perché potrebbe giocare di più”. Il Barça lo valuta 20 mln e spera di inserire altri giocatori nella trattativa.

(Fonte: MD)