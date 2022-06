ESCLUSIVA Mazzola: “Interisti, date chance a Lukaku: fatto qualcosa di mai visto. Ora Dybala”

Del ritorno del belga abbiamo parlato con Sandro Mazzola, storica bandiera nerazzurra, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it: “Lukaku mi piace tantissimo, è molto bello che abbia dimostrato così tanta voglia di tornare. L’attaccamento alla maglia è la cosa più importante. Capisco che qualcuno nell’ambiente possa faticare a riaccoglierlo con entusiasmo, visto quello che è successo l’anno scorso, ma una cosa così nel calcio non si è mai visto. L’affetto deve conquistarselo, lavorando come ha fatto nel primo anno di Inter, ma diamogli la possibilità di farlo. Con Inzaghi può fare benissimo, nel nostro campionato uno come lui fa la differenza e alla fine ciò che conta davvero è che l’Inter vinca. Dybala? Mi piacerebbe tantissimo vederlo con lui, vediamo. Scudetto? Devo posare il telefono… (ride, ndr)”.